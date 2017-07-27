Elon Musk, Projesi Kapsamında Yer Altına İlk Arabayı İndirdi

Elon Musk yoğun trafik sorununu çözeceğini düşündüğü tünel projesini Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla güncelledi. Musk tarafından paylaşılan videoda bir Tesla aracı Musk’ın tünel kazma şirketi The Boring Company’ye ait özel bir asansörle yer altına indirildi. Bu sahne Batman’in Batcave’e girişini anımsattı.

Bir ay kadar önce The Boring Company firması, Los Angeles’daki SpaceX kampüsünden şirketin otoparkına uzanan tüneli kazmaya başlamıştı. Musk’ın yeraltındaki araç trafiği hakkındaki planı ise yalnızca tünelle sınırlı kalmıyor. Musk, yer altında araçların elektrikli bir kızak vasıtasıyla sürücü kullanımına gerek duyulmadan hareket etmesini planlıyor. Ayrıca elektrikli kızaklar üzerinde araçların saatte 200 km hızla gitmesi planlanıyor.

Testing The Boring Company car elevator Elon Musk (@elonmusk)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Tem 2017, 23:26 PDT )

Elon Musk, tünel projesini diğer büyük şehirlere de taşımak istiyor. Bu bağlamda New York, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC valileriyle görüşen Musk, görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini ve hatta yerel yönetimlerden tünel projesi için sözlü bir onay aldığını söyledi. Tesla ve SpaceX’in patronu Elon Musk’ın diğer şehirler için düzenlediği planlar da yakında zamanda ortaya çıkacaktır.

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