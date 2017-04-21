Elon Musk, Tüm İnsanlığı Android Yapmaya Kararlı Görünüyor

Elon Musk, Apple’a CEO olur mu bilinmez ama çılgın teknolojik buluşlarıyla gündeme gelmeye devam edeceğe benziyor. Yapay zekaya karşı açtığı savaşın ardından attığı önemli adımlardan olan, Neuralink tıbbi araştırma şirketinin resmi CEO’su olduğunu açıklayan Musk, önümüzdeki 4 sene içerisinde ürünlerini piyasaya sunmuş olacaklarını duyurdu.

Neuralink’in ilk olarak, yaşlılıkta yaşanan inme, felç hatta hafıza kaybı gibi beyin hasarlarını tedavi etmek için, mikro boyutlu cihaz geliştirmek üzerine çalışacağını aktaran Musk, bir sonraki hedeflerinin insanların beyinlerini birbirine bağlayacak bir yol bularak yazısız ve sözsüz iletişimi mümkün kılmayı hedeflediklerini açıkladı.

Facebook’un da buna benzer araştırmalarının olduğunu F8 konferansından biliyoruz. Anlaşılan o ki, yaşadığımız dönemin önemli iki dahisi, sözsüz ve yazısız iletişim için birbiriyle yarışacak. Kazananın kim olacağını merakla beklerken, ben oyumu Musk’tan yana kullandığımı söylemeden geçemeyeceğim.

İnsanın dijital açıdan mükemmel olduğunun altını çizen çılgın dahi Musk, on parmak iletişimden iki baş parmakla kurulan iletişime geçerek iletişimi yavaşlattığımızı vurguluyor. Bu konuşmasından, doğrudan sinirsel arayüzle kurulacak iletişimin Musk’ın en büyük motivasyonu olduğunu anlayabiliyoruz. Teknolojinin hayata geçmesi için en az 8-10 seneye ihtiyaç olsa da, böylesine büyük gelişmelerin teoriye dökülmesi bile oldukça heyecan verici.

Zuckerberg ve Musk gibi nice dahilerin şekillendireceği teknolojik geleceğimiz, eminim ki siz teknoloji severleri de benim kadar heveslendiriyordur. Ne diyelim çok yaşasınlar!

Elon Musk’ı Durdurabilene Aşk Olsun!

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