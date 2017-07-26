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Elon Musk Ve Mark Zuckerberg Arasında Tartışma Başladı!

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Bir yanda Tesla'nın ünlü CEO'su Elon Musk, diğer yanda en yaygın kullanılan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg. Sizce nasıl bir tartışma başlamış olabilir?

Ardı arkası kesilmeyen kehanetleri ile ismini çok sık duymaya başladığımız Stephen Hawking, şu sıralar dünyanın geleceğinden endişe ediyordu. Onun ardından Elon Musk'ın da bunu desteklediğini ve özellikle yapay zekanın ilerde yaratacağı tehditlere karşı Amerikan Hükümeti'ni önlem almaya davet ettiğini haberlerimizde sizlere aktarmıştık. 

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Yapay zeka hakkında Elon Musk'ın yaptığı olumsuz yorumlar, en sonunda Mark Zuckerberg'ü çileden çıkardı. Musk'ın konu hakkında basına verdiği röportajı izlediğini belirten Zuckerberg, korku tacirliği yapıldığını ve sürecin yavaşlatılmaya çalışıldığı açıklamalarında bulundu. Ayrıca; "Bu konuyla ilgili görüşlerim gayet net. İyimserim. Hayırcıları ve kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum. Gerçekten bunu aklım almıyor" dedi.

Zuckerberg'e katılan Darren Cunningham'ın attığı tweet ile tartışma başlamış oldu. Elon Musk ise atılan tweet'e "Bu konuyu Mark'la konuştum. Konuyu pek anlamıyor." diyerek tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu. İşte atılan tweet'ler; 

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Zuckerberg ne yanıt verir bilinmez, ama tartışmanın devam edeceği düşünülüyor. 

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Stephen Hawking'den Sonra Elon Musk'da Dünya'nın Geleceğinden Endişeli

Yazar: - 26.07.2017

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