Elon Musk X.com Alan Adını Satın Aldı

Dünyanın en çılgın iş adamı Elon Musk, attığı bir tweet ile en pahalı alan adlarından biri olan X.com'u satın aldığını açıkladı. Daha önce de bu alan adının sahibi olan Musk, Paypal'a bu alan adını tekrar almasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Bilindiği üzere tek harfli alan adları fazlasıyla değerli. "X" harfi de alfabedeki en havalı ve en kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle satışının 5 milyon dolardan fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tür bir fiyat etiketi, en pahalı alan adları listesinde kendine yer bulacak olsa da, ayrıntıları bilmediğimizden şimdilik tahmin yürütebiliyoruz.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.