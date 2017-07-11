?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiElon Musk X.com Alan Adını Satın Aldı

Elon Musk X.com Alan Adını Satın Aldı

Elon Musk

Dünyanın en çılgın iş adamı Elon Musk, attığı bir tweet ile en pahalı alan adlarından biri olan X.com'u satın aldığını açıkladı. Daha önce de bu alan adının sahibi olan Musk, Paypal'a bu alan adını tekrar almasına yardım ettiği için teşekkür etti.

Bilindiği üzere tek harfli alan adları fazlasıyla değerli. "X" harfi de alfabedeki en havalı ve en kullanışlı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle satışının 5 milyon dolardan fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tür bir fiyat etiketi, en pahalı alan adları listesinde kendine yer bulacak olsa da, ayrıntıları bilmediğimizden şimdilik tahmin yürütebiliyoruz.


Bu satın alımın hem SpaceX hem de Tesla' Model X'in markalaşmasına yardımcı olacaktır. Yine de Elon Musk'ın planlarını anlamak için biraz daha beklemek zorunda kalacağız. 

Siz olsanız bir alan adına bu kadar para verir misiniz?

Stephen Hawking'den Sonra Elon Musk'da Dünya'nın Geleceğinden Endişeli

Elon Musk Los Angeles'ı Delmeye Başladı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 11.07.2017

Elon Musk X.com Alan Adını Satın Aldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Half-Life'a 20 Yıl Sonra Güncelleme Geldi Half-Life'a 20 Yıl Sonra Güncelleme Geldi Günümüzden yaklaşık 20 yıl önce, 1998 yılında Valve oyun dünyasında devrim yaratacak bilim kurgu temalı FPS oyunu Half-Life'ı resmi olarak…
Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya Başladı Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya BaşladıTürkiye'de eğitim ve teknolojiye yapılan yatırımları gördükçe mutlu oluyoruz. Şimdi de Anadolu Ajansı'nın paylaştığı habere göre,  Türkiye… Faraday Future'ın Milyar Dolarlık Fabrika İnşaatı İptal Edildi Faraday Future'ın Milyar Dolarlık Fabrika İnşaatı İptal EdildiElektrikli araba üretmek için Nevada'da kuracağı bir milyon metrekarelik fabrika için daha önce de mali sıkıntılar çeken Faraday Future'ın,…
Tesla'nın En Büyük Rakibi 380km Hıza Ulaştı! Turkcell T80 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ