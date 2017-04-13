Emoji Tahmin Oyunu
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir tahmin oyunu
Emoji Tahmin Oyunu, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tahmin etme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda emojilerin size anlatmak istediği kelimeyi bulmaya çalışıyorsunuz.
Zevkli ve basit bir oyun olarak karşımıza çıkan Emoji Tahmin Oyunu, adından da anlaşılacağı üzere emojilerin anlattığı kelimeyi tahmin etme üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda emojilerin anlatmak istediği kelimeyi açığa çıkarıyor ve yüksek puanlara ulaşarak rakiplerinize fark atıyorsunuz. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve kendinizi sınayabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Farklı emojilerin bir araya gelerek tek bir kelimeyi gösterdiği oyunda kelimeleri en kısa sürede bulmanız gerekiyor. Puanları toplayarak liderlik tablosunda üst sıralara çıkabiliyorsunuz. Ayrıca bilemediğiniz soruları atlayabiliyor ve harf satın alabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir tahmin oyunu olarak nitelendirebileceğim Emoji Tahmin Oyununu mutlaka denemelisiniz.
Renkli grafikleri ve eşsiz kurgusuyla Emoji Tahmin Oyunu mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Eğer kelime dağarcığınıza güveniyorsanız kendinizi test edebilir ve sorulara doğru cevap vermeye çalışabilirsiniz.
Emoji Tahmin Oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Octopus Projects
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