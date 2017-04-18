En Çok İndirilen 5 Uygulamanın 4'ü Facebook'un

Yapılan son araştırmalar, Facebook çatısı altında bulunan uygulamaların, internet alemini ele geçirdiğini gösterdi. Yayınlanan listeye göre en çok indirilen 5 uygulamanın 4'ü Facebook'un.

Araştırma ve analiz şirketi Sensor Tower, yayınladığı son raporunda uygulamaları ele aldı. Şirket, en çok indirilen ve en çok gelir getiren uygulamaları sıraladı. Ortaya çıkan tabloda, Facebook tarafından satın alınan, ya da geliştirilen uygulamaların üstünlüğü göze çarparken, Netflix'in hala gelir konusunda tepede olduğu da ortaya çıktı. Listenin ilk beş sırasına oturan uygulamalar ise şöyle sıralandı: WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram ve Snapchat.

Facebook indirilme listelerini süpürürken, gelir konusunda dizi/film izleme ve müzik dinleme uygulamalarının çok önde olduğu da görüldü. Netflix en çok gelir elde eden uygulamaların başında gelirken onu Line, Tinder, Pandora ve Spotify izledi. Yapılan araştırmaya göre Netflix gelirlerini geçtiğimiz döneme göre yüzde 286 arttırarak, 34.6 milyon dolardan 133 milyon dolara yükseltti.

2016'nın ilk finansal çeyreğine kıyasla uygulamalardan elde edilen gelirler yükselirken, geçen yıl 1.34 milyar dolar olan havuz bu sene 2.19 milyar dolara kadar çıktı. Bu gelirlerin 1.7 milyar doları App Store üzerinden elde edilirken, 504 milyon doları da Google Play'den geldi.

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