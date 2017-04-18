?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımEn Çok İndirilen 5 Uygulamanın 4'ü Facebook'un

En Çok İndirilen 5 Uygulamanın 4'ü Facebook'un

Facebook indirilme sayısı

Yapılan son araştırmalar, Facebook çatısı altında bulunan uygulamaların, internet alemini ele geçirdiğini gösterdi. Yayınlanan listeye göre en çok indirilen 5 uygulamanın 4'ü Facebook'un. 

Araştırma ve analiz şirketi Sensor Tower, yayınladığı son raporunda uygulamaları ele aldı. Şirket, en çok indirilen ve en çok gelir getiren uygulamaları sıraladı. Ortaya çıkan tabloda, Facebook tarafından satın alınan, ya da geliştirilen uygulamaların üstünlüğü göze çarparken, Netflix'in hala gelir konusunda tepede olduğu da ortaya çıktı. Listenin ilk beş sırasına oturan uygulamalar ise şöyle sıralandı: WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram ve Snapchat.

en çok indirilen uygulamalar

Facebook indirilme listelerini süpürürken, gelir konusunda dizi/film izleme ve müzik dinleme uygulamalarının çok önde olduğu da görüldü. Netflix en çok gelir elde eden uygulamaların başında gelirken onu Line, Tinder, Pandora ve Spotify izledi. Yapılan araştırmaya göre Netflix gelirlerini geçtiğimiz döneme göre yüzde 286 arttırarak, 34.6 milyon dolardan 133 milyon dolara yükseltti. 

2016'nın ilk finansal çeyreğine kıyasla uygulamalardan elde edilen gelirler yükselirken, geçen yıl 1.34 milyar dolar olan havuz bu sene 2.19 milyar dolara kadar çıktı. Bu gelirlerin 1.7 milyar doları App Store üzerinden elde edilirken, 504 milyon doları da Google Play'den geldi. 

En çok gelir elde eden uygulamalar

İndir
Netflix Android
Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir74 MB
Netflix iOS
Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir19 MB
LINE@ Android
LINE@ Android Android için Anlık Mesajlaşma Uygulaması

İndir34.7 MB
LINE@ iOS
LINE@ iOS iPhone ve iPad için Kurumsal İletişim Uygulaması

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

Facebook'ta Canlı Yayınlanan Cinayet Sırasında Neler Yaşandı?

Facebook Messenger, Aylık 1.2 Milyar Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Editöre Yaz:
Yazar: - 18.04.2017

En Çok İndirilen 5 Uygulamanın 4'ü Facebook'un İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Rusya'dan Google'a Sert Ayar (Güncellendi) Rusya'dan Google'a Sert Ayar (Güncellendi) Android yazılım kullanıcıları, akıllı telefonlarını ilk aldıklarında kurulu gelen Google servislerinden şikayetçi mi bilmiyoruz. Ancak Rusya…
NASA, Roket Fırlatılışını 360 Derece Canlı Yayınlayacak NASA, Roket Fırlatılışını 360 Derece Canlı YayınlayacakYaptığı canlı yayınları her geçen gün geliştiren NASA, uzaya göndereceği yeni roketin kalkışını da canlı olarak yayınlayacağını ve… AMD Radeon RX 580 ve 570 Tanıtıldı! AMD Radeon RX 580 ve 570 Tanıtıldı!AMD, uzun süredir beklenen yeni ekran kartı modelleri RX 580 ve RX 570'i resmi olarak tanıttı. Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz sene RX 400…
Steam'e Dev Rakip Geliyor Google Earth Yeni Özellikleriyle İçimizdeki Kaşifi Ortaya Çıkaracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ