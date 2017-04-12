En Yaratıcı Ayrılık Mesajı Spotify Aracılığıyla Geldi

Arkadaşlar bakın, “Sorun sende değil, bende”, “Sen daha iyilerine layıksın” gibi klişeler artık miadını doldurdu. Sonra yok biz duymadık, yok Tamindir niye yazmadın demeyin.

Amerika’da yaşayan 19 yaşındaki kız, sevgilisinden ayrılmak için öyle bir yol buldu ki, kimse “büyük aşkı sizden mi öğreneceğiz” demesin. Kirsten Titus, aynı üniversitede okuduğu 20 yaşındaki sevgilisinden ayrılmak için Spotify’da yaptığı bir müzik listesiyle, adeta akrostiş bir şiir yarattı. Şarkı isimleri yan yana eklendiğinde “Beni Hala Öpmek İstiyor musun? Çünkü Ben Başka Birini Seviyor Gibiyim Ama Arkadaş Kalabiliriz" cümlesini oluşturan Titus’u, erkek arkadaşı Wyatt Hall tabii ki ilk seferde anlayamamış. Ne zaman ki Kristen’ın kardeşi müzik listesini imalı şekilde sosyal medyada paylaşmış, Hall durumun inceliğini böylelikle kavrayabilmiş.

20 yaşında bir üniversiteli delikanlı da durur mu? Yapıştırmış cevabı, tek bir rap şarkıdan oluşan listesiyle “Ayaktayım” diyerek koymuş taşı gediğine. Bana öyle geliyor ki, Wyatt Türkiye’de yaşasa Mahsun abisinden ‘Yıkılmadım ayaktayım’ı paylaşırdı. Ama olsun Amerikan müzik arabeskliğinde rap müziğin yerine de saygı duyarak, bu yaratıcı çifti tebrik ederiz.

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