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Enchancer for YouTube
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Enchancer for YouTube

Enchancer for YouTube İndir Hemen İndir

598.51 KB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Enchancer for YouTube
Enchancer for YouTube
Enchancer for YouTube
Enchancer for YouTube

YouTube Eklentisi

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

YouTube deneyiminizi doruk noktalarına çıkarın!

Enchancer for YouTube, Microsoft Edge'de kullanılabilen bir eklentidir

Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge üzerinde kullanabileceğiniz en yeni eklentilerden bir tanesi olan Enchancer for YouTube, en popüler video oynatma sitesi olan YouTube üzerinde detaylı değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Eklentinin özellikleri ise şöyle:

  • Kişiselleştirme seçenekleri çok fazla ve kolay kullanılabilir.
  • Ses yüksekliğini kolayca kullanabilme. 
  • Reklam engelleme.
  • Videolarda çıkan açıklamaları engelleme.
  • Siyah tema
  • İstenilen çözünürlükte vidoe oynatma.
  • Otomatik oynatmayı kapatma.
  • Ön yüklemeyi kapatma. 
  • Video loop'ları yapma. 
  • Daha iyi sinema modu.
  • Videoları otomatik olarak büyütme. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Win10

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