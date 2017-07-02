Enchancer for YouTube
YouTube Eklentisi
YouTube deneyiminizi doruk noktalarına çıkarın!
Enchancer for YouTube, Microsoft Edge'de kullanılabilen bir eklentidir.
Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge üzerinde kullanabileceğiniz en yeni eklentilerden bir tanesi olan Enchancer for YouTube, en popüler video oynatma sitesi olan YouTube üzerinde detaylı değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Eklentinin özellikleri ise şöyle:
- Kişiselleştirme seçenekleri çok fazla ve kolay kullanılabilir.
- Ses yüksekliğini kolayca kullanabilme.
- Reklam engelleme.
- Videolarda çıkan açıklamaları engelleme.
- Siyah tema
- İstenilen çözünürlükte vidoe oynatma.
- Otomatik oynatmayı kapatma.
- Ön yüklemeyi kapatma.
- Video loop'ları yapma.
- Daha iyi sinema modu.
- Videoları otomatik olarak büyütme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Win10
Eklentiler Popülerleri
- Chrome AdBlockChrome için Reklam Engelleme Eklentisi
- ARC WelderGoogle Chrome İçin Android Uygulaması Açma Eklentisi
- Touch VPNGoogle Chrome için Ücretsiz VPN Uygulaması
- Video DownloadHelperFirefox Video İndirme ve Format Dönüştürme Eklentisi
- AdBlockÜcretsiz Reklam Engelleme Eklentisi
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı