YouTube deneyiminizi doruk noktalarına çıkarın!

Enchancer for YouTube, Microsoft Edge'de kullanılabilen bir eklentidir.

Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge üzerinde kullanabileceğiniz en yeni eklentilerden bir tanesi olan Enchancer for YouTube, en popüler video oynatma sitesi olan YouTube üzerinde detaylı değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Eklentinin özellikleri ise şöyle: