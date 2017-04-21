Endless Mountain, kış sporlarını seviyorsanız bağımlısı olacağınız bir snowboard oyunu. Sonsuz oynanış sunmasına rağmen sıkıcı olmayan bir yapım karşımızda. Küçük – büyük herkesin oynarken keyif alacağını düşündüğüm oyunda yüksek bir dağın tepesinden kendimizi bırakıyoruz. Yolda bir sürü engel bizleri bekliyor.

Öğrenmesi basit kontrol sistemine (eğme ve dokunmaya dayalı) sahip olmasıyla her yaştan oyuncunun iPhone/iPad’de rahatlıkla oynayabileceği eğlence dozu yüksek bir kış sporu oyunu Endless Mountain.

Oyunda bir hedefimiz yok ve her defasında kendi rekorumuzu geçmeye çalışıyoruz. Farklı modlar içeren bir snowboard oyunu hayaliniz varsa indirmeyin derim. Vaktin geçmek bilmediği zamanlarda veya toplu taşımada açıp oynamak üzere basit bir o kadar bağımlılık yapıcı oynanış sunan, ufak boyutlu snowboard oyunu arıyorsanız daha fazla aramayın; Endless Mountain ile vaktin nasıl geçtiğini unutacaksınız.