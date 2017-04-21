?     Geri Bildirim
Endless Mountain
TamindirMobilOyunlarSporEndless Mountain - IPhone Ve IPad İçin Snowboard Oyunu

Endless Mountain

(iOS)
Endless Mountain İndir Hemen İndir

13 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Endless Mountain
Endless Mountain
Endless Mountain
Endless Mountain

Engellere çarpmadan ne kadar süre kayabilirsiniz?

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Endless Mountain, kış sporlarını seviyorsanız bağımlısı olacağınız bir snowboard oyunu. Sonsuz oynanış sunmasına rağmen sıkıcı olmayan bir yapım karşımızda. Küçük – büyük herkesin oynarken keyif alacağını düşündüğüm oyunda yüksek bir dağın tepesinden kendimizi bırakıyoruz. Yolda bir sürü engel bizleri bekliyor.

Öğrenmesi basit kontrol sistemine (eğme ve dokunmaya dayalı) sahip olmasıyla her yaştan oyuncunun iPhone/iPad’de rahatlıkla oynayabileceği eğlence dozu yüksek bir kış sporu oyunu Endless Mountain.

Oyunda bir hedefimiz yok ve her defasında kendi rekorumuzu geçmeye çalışıyoruz. Farklı modlar içeren bir snowboard oyunu hayaliniz varsa indirmeyin derim. Vaktin geçmek bilmediği zamanlarda veya toplu taşımada açıp oynamak üzere basit bir o kadar bağımlılık yapıcı oynanış sunan, ufak boyutlu snowboard oyunu arıyorsanız daha fazla aramayın; Endless Mountain ile vaktin nasıl geçtiğini unutacaksınız.

Endless Mountain için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Wish Studio, LLC
Endless Mountain QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. Dream League Soccer 2017
    Dream League Soccer 2017iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Türkçe Futbol Oyunu
  2. FIFA 16
    FIFA 16iPhone ve iPad İçin FIFA 16 Oyunu
  3. FIFA 15 Ultimate Team
    FIFA 15 Ultimate TeamiOS için FIFA 15 Futbol Oyunu
  4. Champ Man 16
    Champ Man 16iPhone ve iPad için Menajerlik Oyunu
  5. FIFA 17
    FIFA 17iPhone ve iPad İçin FIFA 17 Oyunu

Endless Mountain Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster