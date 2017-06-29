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Enemy Waters
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Enemy Waters

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Enemy Waters
Enemy Waters
Enemy Waters
Enemy Waters
Enemy Waters

Android İçin Gemi Savaş Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 saat önce

Denizaltıları ile savaş gemileri arasında geçen harika bir oyun

Enemy Waters, İkinci Dünya Savaşı döneminin gemileriyle aksiyona girdiğimiz sürükleyici bir mobil oyun. Android platformundaki onlarca gemi savaş oyunları arasından animasyonlarla güçlendirilmiş kaliteli grafik ve oynanış dinamiklerinin yanı sıra savaş gemileri ve denizaltı seçenekleriyle ayrılıyor.

Telefonunuza ücretsiz indirip satın alımla uğraşmadan oynayabileceğiniz bir gemi savaşları oyunu arıyorsanız Enemy Waters’a kesinlikle şans vermelisiniz. Grafiklerin tek kelimeyle “aktığı” deniz oyununda kullandığımız gemilerin tümü İkinci Dünya Savaşı dönemine ait.

ABD donanması için tasarlanan Türkiye’nin de kullandığı Tench sınıfı denizaltı, dünya genelinde müze gemisi olarak bilinen Oberon, Fransız ordusunun kullanıma sunulan dizel elektrikli denizaltılardan Daphne, Rus ordusunun kullandığı Kilo, nükleer güçle çalışan denizaltı Akula, nükleer güçle çalışan balistik füze yeteneklerine sahip Arihant, kullanabildiğimiz denizaltılardan sadece birkaçı. Savaş gemileri tarafında da Gladiolus, Evarts, Whitby, Petya, Espora, Leander gibi bilindik gemilere rastlıyoruz.

Savaşa girmenin dışında limanları koruma, sivillerin güvenliğini sağlama gibi görevleri tamamlamaya çalıştığımız oyunun tek eksi yanı Türkçe olmaması.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
TeaPOT Games
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