2. Dünya Savaşı'nın gemilerini kullanıyoruz.

Enemy Waters, iOS platformunda ücretsiz indirilmeye açılmış, iPhone ve iPad'de oynanabilen en iyi gemi savaşları oyunu desem sanırım abartmış olmam. Son derece kaliteli grafikler sunan yapımda İkinci Dünya Savaşı döneminin gemilerini kullanıyoruz. Çok sayıda savaş gemisi ve denizaltıyla verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Enemy Waters’ı diğer gemi savaş oyunlarından ayıran en önemli noktası; savaş gemi ve denizaltılarının gerçek olması. Hem isimleri gerçek hem modellemeleri harika hem de hepsi ayrı sürüş deneyimi yaşatıyor. Denizaltı tarafında Tench sınıfı denizaltı, Oberon, Daphne, Foxtrot, Kilo, Akula, Arihant, Yasen, Virginia karşımıza çıkarken; savaş gemisi tarafında Evarts, Whitby, Petya, Leander, Kamorta seçeneklerimiz arasında. Ancak hepsi ilk etapta açık olarak gelmiyor. Limanları düşman saldırılarından koruma, sivillere eşlik etme gibi görevleri tamamladıkça yeni gemilerin kilidini açma şansı buluyoruz.