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Enerjisa Mobil
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Enerjisa Mobil

Enerjisa Mobil İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Enerjisa Mobil
Enerjisa Mobil
Enerjisa Mobil
Enerjisa Mobil
Enerjisa Mobil

Android İçin Online Hizmetler Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 24 dakika önce

Elektrik müşteriliğinize ait işlemleri telefonunuzdan gerçekleştirin.

Enerjisa Mobil, elektrik müşteriliğiniz ve faturalarınızla ilgili işlemleri Android telefonunuzdan yapmanıza imkan veren online hizmetler uygulaması.

Enerjisa müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, borç sorgulama, fatura ödeme (500 TL’ye kadar olan ödemelerinizde kredi kartı işlem ücreti kesilmiyor) gibi işlemleri kolayca yapabilmenin yanı sıra planlı kesintilerde haberdar olma (elektrik aboneliğinizin bulunduğu tesisatlara yakın bölge ve bölgelerde veya farklı bölgelerde yer alan elektrik kesintileri), aylık tüketim geçmişinizi grafiksel olarak görme, geçmiş faturalarınızı karşılaştırma (fatura tutarınıza göre tarife önerisi alıyorsunuz) evinizde ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerileri alma şansına sahip oluyorsunuz Enerjisa Mobil uygulamasını indirerek.

Enerjisa Mobil Uygulaması Özellikleri:

  • Enerjisa müşteri hizmetlerine ulaşma
  • Enerjisa borç sorgulama
  • Enerjisa fatura ödeme
  • Enerjisa randevu alma
  • Enerjisa elektrik kesintisi bildirimi
  • Enerjisa tarifeler

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Enerjisa Perakende Satış A.Ş.
Enerjisa Mobil QR Kodu Okutarak İndir

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