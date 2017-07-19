Fatura ödeme, borç sorgulama, randevu alma, tarife başvurusu işlemlerini hızlıca yapın.

Enerjisa Mobil, fatura ödeme, borç sorgulama, müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini iPhone’unuzdan yapabileceğiniz online hizmetler uygulaması.

Elektrik müşteriliğinize ait işlemleri kolayca gerçekleştirmeniz için geliştirilen Enerjisa Mobil uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip hemen kullanabiliyorsunuz. Online işlemleri sıra beklemeksizin hızlıca yapabilmenin yanı sıra fatura tutarınıza göre belirlenen Enerjisa tarifelerine ilişkin bilgilendiriliyorsunuz. Ev ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerilerine de bakmanızı tavsiye ederim.

Enerjisa Mobil Uygulama Özellikleri: