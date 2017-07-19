Enerjisa Mobil(iOS)
iPhone İçin Online Hizmetler Uygulaması
Fatura ödeme, borç sorgulama, randevu alma, tarife başvurusu işlemlerini hızlıca yapın.
Enerjisa Mobil, fatura ödeme, borç sorgulama, müşteri hizmetleri merkezinden randevu alma, tarife değişikliği işlemlerini iPhone’unuzdan yapabileceğiniz online hizmetler uygulaması.
Elektrik müşteriliğinize ait işlemleri kolayca gerçekleştirmeniz için geliştirilen Enerjisa Mobil uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip hemen kullanabiliyorsunuz. Online işlemleri sıra beklemeksizin hızlıca yapabilmenin yanı sıra fatura tutarınıza göre belirlenen Enerjisa tarifelerine ilişkin bilgilendiriliyorsunuz. Ev ve iş yerinizde kolayca uygulayabileceğiniz tasarruf önerilerine de bakmanızı tavsiye ederim.
Enerjisa Mobil Uygulama Özellikleri:
- Elektrik faturanızı kredi kartınızla işlem ücreti olmadan güvenle ödeyin.
- Günlük ve aylık tüketiminizi grafik üzerinde görün.
- Geçmiş faturalarınızı karşılaştırın.
- Avantajlı tarifelere kolayca başvuru yapın.
- En yakın Müşteri Hizmetleri Merkezi’nden randevu alın.
- Elektrik tasarrufunu nasıl ve neden yapacağınızı öğrenin.
- Yetkili ödeme noktalarının yerini öğrenin.
- Planlı kesintilerden haberdar olun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.1 ve üzeri
- Üretici:
- Enerjisa Perakende Satış A.Ş.
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