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Engelliler Uber'in Üzerine Yürüdü

uber'e dava üzerine dava


Tam ortalık Uber için biraz sakinlemişti ki, mobil ulaşım uygulaması yeni bir davayla yeniden gündeme geldi. İddiaya göre, Uber tekerlikli sandalye kullanan engellilere filosunun yalnızca yüzde 1’ini ayırıyor.

Tabi malum bizim ülkemizde işler böyle olmadığı için içinizden, “E adam ayırıyormuş işte daha ne yapsın” diyor olabilirsiniz. Ancak, Amerika’da bulunan Eşit Haklar Merkezi, şirketin Washington DC'deki ‘DC İnsan Hakları Yasası'nın yanı sıra ‘Engelli Amerikalılar Yasası'nın 3. Başlığını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bunun yanı sıra, Mississippi sürücüleri de uygulamaya benzer bir dava açtılar. Dava gerekçesi, Mississippi’de engelli yolcululara hizmet verecek araç ve sürücü bulunmaması.

Yetmedi, New York'ta Uber'e karşı bir dava daha açıldı. Engelli Hakları Aktivistleri (DRA), Uber’in “New York City'de engelli grup ve bireylerin geniş koalisyonu sebebiyle hareket engeli olan müşterilerine yüzde 99 hizmet veremeyeceğini” söylemesi üzerine harekete geçti. New York'taki tüm engelli ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar adına açılan dava, Uber’in hizmet eşitliği getirmesini talep ediyor.

Bu derece hak savunucusunun olduğu bir ülkede, değil Dünya genelinde pazara sahip bir şirket isterseniz sektörün tekeli olun, haksızlık yapamazsınız. Ne diyelim, darısı tüm Dünya insanlığının başına...

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Yazar: - 19.07.2017

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