English Home koleksiyonundaki ürünler bir dokunuş uzağınızda.

ENGLISH HOME uygulamasında evini önemseyen ve dekorasyonu sevenlerin beğenisini kazanan, dönem trendlerini uygun fiyatlarla evlere taşıyan English Home’un yepyeni ve kampanyalı ürünlerini bir arada bulabiliyorsunuz.

Yatak odası, banyo, salon, mutfak, bebek odalarına kadar düşlerdeki evi oluşturmaya yardımcı ürünleri sunan English Home’un mobil uygulamasını Android telefonunuza indirerek mağazaya gitmeden ürünlere göz atıp, hızlı ve güvenli olarak satın alma şansına sahip oluyorsunuz.

Ürünler, sitedeki gibi kategorize edilmiş şekilde sergileniyor. Dilerseniz arama işlevini kullanarak özel olarak aradığınız bir ürüne daha hızlı ulaşma, filtreleme özelliğiyle English Home’a yeni gelmiş, indirimdeki ve en çok beğenilen ürünleri görme şansına sahipsiniz. Uygulamanın karşılama ekranında indirimler de yer almakta. Ürünlere bakmadan cazip sezon indirimlerine göz atmayı da unutmayın. Mağazada olmayan online ve mobil uygulamaya özel indirimler olabiliyor zaman zaman.