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ENGLISH HOME

(iOS)
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7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ENGLISH HOME
ENGLISH HOME
ENGLISH HOME

iPhone ve iPad İçin Alışveriş Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

English Home koleksiyonundaki ürünler mobil uygulamaya özel indirimlerle

ENGLISH HOME iPhone uygulaması, ülkemizde 300’e yakın mağazası ve online alışveriş seçeneğiyle hizmet veren, dönem trendlerini uygun fiyatlarla evlere taşıyan English Home’un koleksiyonundaki ürünlere telefondan bakıp hızlıca satın alma kolaylığı sunuyor.

Evini önemseyen ve dekorasyonu sevenlerin beğenisini kazanan English Home’un mobil uygulamasında mağazadan satın alamayacağınız indirimli ürünleri bulabiliyorsunuz. Özellikle yaz sezonunda büyük indirimlere rastlamak mümkün. Tabii ki English Home koleksiyonuna katılan yepyeni ürünleri de filtreleme seçeneğiyle bulabiliyorsunuz.

Yatak odasından banyoya, salondan mutfak ve bebek odasına kadar hayallerdeki evi oluşturmaya yardımcı tüm ürünleri sunan English Home’un uygulaması üzerinden alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
ENGLISH HOME TÜRKİYE
ENGLISH HOME QR Kodu Okutarak İndir

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