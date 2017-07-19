ENGLISH HOME(iOS)
iPhone ve iPad İçin Alışveriş Uygulaması
English Home koleksiyonundaki ürünler mobil uygulamaya özel indirimlerle
ENGLISH HOME iPhone uygulaması, ülkemizde 300’e yakın mağazası ve online alışveriş seçeneğiyle hizmet veren, dönem trendlerini uygun fiyatlarla evlere taşıyan English Home’un koleksiyonundaki ürünlere telefondan bakıp hızlıca satın alma kolaylığı sunuyor.
Evini önemseyen ve dekorasyonu sevenlerin beğenisini kazanan English Home’un mobil uygulamasında mağazadan satın alamayacağınız indirimli ürünleri bulabiliyorsunuz. Özellikle yaz sezonunda büyük indirimlere rastlamak mümkün. Tabii ki English Home koleksiyonuna katılan yepyeni ürünleri de filtreleme seçeneğiyle bulabiliyorsunuz.
Yatak odasından banyoya, salondan mutfak ve bebek odasına kadar hayallerdeki evi oluşturmaya yardımcı tüm ürünleri sunan English Home’un uygulaması üzerinden alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- ENGLISH HOME TÜRKİYE
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