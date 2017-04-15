?     Geri Bildirim
Epic Battle Simulator 2
TamindirMobilOyunlarSimülasyonEpic Battle Simulator 2 - IOS Için Savaş Simülasyonu

Epic Battle Simulator 2

(iOS)
Epic Battle Simulator 2 İndir Hemen İndir

132 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2

Efsanevi savaşlara tanıklık edebileceğiniz harika bir savaş simülasyonu

Murat İşçi Son güncelleme 20 dakika önce

Epic Battle Simulator 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir savaş simülasyonudur. Aksiyon ve macera dolu savaşların gerçekleştiği oyunda işiniz bir hayli zor.

Zorlu bölümlerin yer aldığı eğlenceli bir savaş simülasyonu olan Epic Battle Simulator 2, düşmanlarla mücadele ettiğiniz harika bir oyundur. Oyunda birimlerinizi konuşlandırıyor ve oyunu başlatıyorsunuz. Daha sonra ise oyunda yer alan gelişmiş zeka algoritması sizin askerlerinizi yöneterek savaşmanızı sağlıyor. Burada birimlerinizi yerleştirdiğiniz bölgeler kritik önem taşıyor. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve düşman ordusunu yok etmelisiniz. Onlarca farklı zorlukta bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca oyunu arkadaşlarınıza karşı da oynayabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Zevkli bir savaş izlemek istiyorsanız Epic Battle Simulator 2'yi mutlaka denemeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Epic Battle Simulator 2'yi sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan oyun aynı zamanda etkileyici ses efektlerine de sahip. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda stratejik bilginizi sonuna kadar sınıyorsunuz. Eğer savaş oyunlarından keyif alıyorsanız Epic Battle Simulator 2 mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Epic Battle Simulator 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Epic Battle Simulator 2 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Rappid Studios
Epic Battle Simulator 2 QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Episode: Choose Your Story
    Episode: Choose Your StoryiPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  2. Construction Simulator 2
    Construction Simulator 2iPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  3. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  4. Scary Neighbor 3D
    Scary Neighbor 3DiOS için Simülasyon Oyunu
  5. Dr. Driving 2
    Dr. Driving 2iPhone ve iPad için Araba Park Etme Oyunu

Epic Battle Simulator 2 Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster