Epic Battle Simulator 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir savaş simülasyonudur. Aksiyon ve macera dolu savaşların gerçekleştiği oyunda işiniz bir hayli zor.

Zorlu bölümlerin yer aldığı eğlenceli bir savaş simülasyonu olan Epic Battle Simulator 2, düşmanlarla mücadele ettiğiniz harika bir oyundur. Oyunda birimlerinizi konuşlandırıyor ve oyunu başlatıyorsunuz. Daha sonra ise oyunda yer alan gelişmiş zeka algoritması sizin askerlerinizi yöneterek savaşmanızı sağlıyor. Burada birimlerinizi yerleştirdiğiniz bölgeler kritik önem taşıyor. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve düşman ordusunu yok etmelisiniz. Onlarca farklı zorlukta bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca oyunu arkadaşlarınıza karşı da oynayabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Zevkli bir savaş izlemek istiyorsanız Epic Battle Simulator 2'yi mutlaka denemeniz gerekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Epic Battle Simulator 2'yi sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan oyun aynı zamanda etkileyici ses efektlerine de sahip. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda stratejik bilginizi sonuna kadar sınıyorsunuz. Eğer savaş oyunlarından keyif alıyorsanız Epic Battle Simulator 2 mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Epic Battle Simulator 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.