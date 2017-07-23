Erikli Mobil Sipariş uygulaması ile Android cihazlarınızdan kolaylıkla su siparişi verebilirsiniz.

Erikli Mobil Sipariş uygulaması ile Android cihazlarınızdan kolaylıkla su siparişi verebilirsiniz.

Erikli’nin yeni geliştirilen mobil uygulaması ile artık daha kolay bir şekilde su siparişi verebilmeniz mümkün. Damacana ya da pet şişe şeklindeki siparişlerinizi uygulama üzerinden birkaç tıkla seçebileceğiniz ve siparişi tamamlayabileceğiniz Erikli Mobil Sipariş, teslimat zamanını ister hemen isterseniz de farklı bir zamanda ayarlayabilmenizi de sağlıyor.

Uygulamayı başlattıktan sonra kaydolarak adres bilgilerinizi doldurmanız durumunda siparişlerinizi daha da kolay bir şekilde verebileceğiniz uygulamada, son siparişimi tekrarla seçeneğini de kullanabilirsiniz. 19 litre damacana, damacana pompası, 12’li 0.5 litre pet veya 6’lı 1.5 litre pet gibi ürünler bulunan uygulamada teslimat görevlisine not yazabilmenize ve promosyon kodlarını da kullanabilmenize olanak sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Erikli Mobil Sipariş uygulamasını indirerek, telefonla siparişe kıyasla daha hızlı bir şekilde su siparişi verebilirsiniz.