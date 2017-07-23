Erikli Mobil Sipariş(iOS)
iPhone ve iPad için Erikli Su Sipariş Uygulaması
Erikli Mobil Sipariş ile iOS cihazlarınızı kullanarak saniyeler içerisinde su siparişi verebilirsiniz.
Erikli Mobil Sipariş ile iOS cihazlarınızı kullanarak saniyeler içerisinde su siparişi verebilirsiniz.
Erikli müşterilerine hız kazandıracak bir uygulama olan Erikli Mobil Sipariş uygulaması, 19 litre damacana veya pet şişe gibi ürünleri sepetinize kolayca ekleyerek birkaç tıkla sipariş verebilmenizi sağlıyor. Damacana, pet şişe ve damacana pompası gibi ürünler sunulan uygulamaya kaydolduğunuzda, sonraki siparişlerinizde zamandan kazanabiliyorsunuz. Uygulamayı başlattığınızda son siparişimi tekrarla seçeneğini de bulabileceğiniz uygulamada zamandan kazanmanız için her şey iyi bir şekilde düşünülmüş diyebilirim.
İhtiyacınıza göre ister hemen teslim isterseniz de farklı bir zamanda teslim seçeneğiyle sipariş seçeneği sunan Erikli Mobil Sipariş uygulamasında, promosyon kodlarınızı da kullanabiliyorsunuz. Eğer siz de sağlıklı suya daha kolay bir şekilde ulaşmak istiyorsanız, Erikli Mobil Sipariş uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Damacana veya pet şişe siparişi,
- Hemen teslim veya farklı zamanda teslim,
- Promosyon kodu kullanabilme,
- Son siparişimi tekrarla özelliği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Erikli Su ve Meşrubat A.Ş.
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