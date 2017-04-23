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23 Nisan
Ertuğrul Gazi
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Ertuğrul Gazi

(iOS)
Ertuğrul Gazi İndir Hemen İndir

300 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi
Ertuğrul Gazi

Haçlı ve Moğol askerleriyle mücadele ederek zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 31 dakika önce

Ertuğrul Gazi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir savaş oyunudur. Moğol ve Haçlı askerleriyle mücadele ettiğiniz oyunda Türk'ün gücünü ortaya koyuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkan Ertuğrul Gazi, tarihi dönemleri tekrardan yaşamanızı sağlayabilecek bir oyundur. Oyunda Haçlı ve Moğol askerleriyle mücadele ediyor ve yolun sonuna ulaşmaya çalışıyoruz. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda farklı silahlar kullanabiliyoruz. Özel hareketler de yapabildiğimiz oyunda dikkatli olmalı ve hayatta kalmalısınız. Ertuğrul Bey'i kontrol ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz Ertuğrul Gazi oyununu mutlaka denemelisiniz.

21 yaşındaki bağımsız bir Türk geliştirici tarafından piyasaya sürülen Ertuğrul Gazi oyunu, Kayı Boyu'nun mücadelesini anlatıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye de sahip olan oyunda puanlar kazanmanız gerekiyor. Zırhlar satın alabileceğiniz oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Kolay bir oynanışa ve yüksek kaliteli görsellere sahip olan Ertuğrul Gazi oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer tarih oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da severek oynayabileceğinizi söyleyebilirim.

Ertuğrul Gazi oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve üzeri
Üretici:
UMURO
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