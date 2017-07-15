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Escape In 60 Seconds
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Escape In 60 Seconds

Escape In 60 Seconds İndir Hemen İndir

280 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Escape In 60 Seconds
Escape In 60 Seconds
Escape In 60 Seconds
Escape In 60 Seconds
Escape In 60 Seconds

iPhone ve iPad İçin Adadan Kaçış Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Kaliteli grafikler sunan bulmaca macera oyunu

Escape In 60 Seconds, iOS platformuna özel çıkış yapan interaktif gizli obje – bulmaca macera oyunu. En iyi arkadaşımızla birlikte mahsur kaldığımız adadan kaçma yolları aradığımız oyunda hiçbir detayı gözden kaçırmamız gerekiyor. Kız arkadaşımızla birlikte geçen maceramız boyunca adada birçok tehlike bizleri bekliyor.

Issız adada mahsur kalan Tom ve Jen adında iki karaktere yardımcı olduğumuz kaçış oyununda grafikler ön planda. Adadan kaçış oyunları arasında en iyi grafiklere sahip olanı desem sanırım abartmış olmam. 70’in üzerinde interaktif sahneyle süslenen sürükleyici bir macera oyunu ile karşı karşıyayız. Keşfetmemiz gereken ada da sırlarla dolu.

Escape In 60 Seconds Özellikleri:

  • Basit, sezgisel, dokunarak oynanış
  • 70'in üzerinde interaktif sahneli etkileyici üç boyutlu orijinal grafikler
  • Keşfe açık, sırlarla dolu büyük bir ada
  • iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyum

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
M9 Packaging Ltd
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