Escape The Island
iPhone ve iPad İçin Adadan Kaçış Oyunu
Adada mahsur kaldınız.
Escape The Island, ıssız adada mahsur kalmış bir karakterin yerine geçtiğimiz bir mobil oyun.
Adada ayak basılmadık yer bırakmayana dek gezdiğimiz oyunda gözlerimizi dört açıp işimize yarar obje bulmamız gerekiyor. Objeler ilk bakışta kolaylıkla görülebilecek noktada değiller elbette ancak bulmaya karar verdiyseniz saatlerinizi almıyor. Oyunun zorluk düzeyini ayarlama şansınız yok lakin dediğim gibi çıldırtacak derecede ilerlemesi zor bir oyun değil. İlerleme demişken gizli obje bulmaya dayalı kaçış oyunları genellikle belli bir bölüme kadar ücretsiz olur, sonrasında satın alım yaparak ilerlersiniz. Escape The Island, zaten ücretli olduğundan satım alımla uğraşmadan oyunu bitirebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- M9 Packaging Ltd
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