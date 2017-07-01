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Escape The Island
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Escape The Island

Escape The Island İndir Hemen İndir

290 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Escape The Island
Escape The Island
Escape The Island
Escape The Island
Escape The Island

iPhone ve iPad İçin Adadan Kaçış Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Adada mahsur kaldınız.

Escape The Island, ıssız adada mahsur kalmış bir karakterin yerine geçtiğimiz bir mobil oyun.

Adada ayak basılmadık yer bırakmayana dek gezdiğimiz oyunda gözlerimizi dört açıp işimize yarar obje bulmamız gerekiyor. Objeler ilk bakışta kolaylıkla görülebilecek noktada değiller elbette ancak bulmaya karar verdiyseniz saatlerinizi almıyor. Oyunun zorluk düzeyini ayarlama şansınız yok lakin dediğim gibi çıldırtacak derecede ilerlemesi zor bir oyun değil. İlerleme demişken gizli obje bulmaya dayalı kaçış oyunları genellikle belli bir bölüme kadar ücretsiz olur, sonrasında satın alım yaparak ilerlersiniz. Escape The Island, zaten ücretli olduğundan satım alımla uğraşmadan oyunu bitirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
M9 Packaging Ltd
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