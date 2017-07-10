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Essential Phone'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

essential

Android'in kurucularından olan Andy Rubin'in telefon markası Essential Phone'un güncellenen çıkış tarihi açıklandı. 29 Haziran'da piyasaya çıkacağı söylenen telefon, yaşanan olumsuzluklardan dolayı ertelenmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 30 gün içerisinde telefon satışa sunulacak.

Telefonun dağıtımı, kargolanması gibi satış konusunda pek çok sıkıntılar yaşayan Essential, piyasaya ''sorunlu bir telefon markası'' olarak çıkış yapmak istemiyordu. Bu yüzden çıkış tarihini ortalama bir ay geciktiren şirket, geçen süreçte daha tempolu çalışarak sorunlarını gidermeye gayret gösterdi.

Essential tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 30 gün içerisinde telefonun dağıtımı ve satışı yapılacak. Bir sonraki telefonunda böyle gecikmeler yaşanmayacağını da söyleyen yetkililer, ''İlk telefonumuz olduğu için çıkış tarihi saptarken hata yaptık.'' dedi.

Essential Phone'un hakkında teknik detay vermek gerekirse:

  • Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alacak.
  • 4 GB belleği ile performansını daha da arttıracak.
  • Ekran - Gövde oranı yüzde 85 olan telefon, neredeyse çerçevesiz ekran ile gelecek.
Şimdilik sadece ABD'de satışa sunulacak telefon, 649 dolar fiyat etiketine sahip. Ayrıca ilerleyen dönemlerde ülkemizde veya başka ülkelerde satışa sunulacağına dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

Android'in Babası Andy Rubin, Essential Phone'u Tanıttı

Yazar: - 10.07.2017

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