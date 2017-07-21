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Eternal Card Game
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Eternal Card Game

(Android)
Eternal Card Game İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Eternal Card Game
Eternal Card Game
Eternal Card Game
Eternal Card Game
Eternal Card Game

Android için Kart Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 22 saat önce

Destenizi akıllıca kullanarak ölümsüz tahta ulaşın.

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Eternal Card Game mobil oyunu macera oyunlarının grafikleri ile stratejiyi harmanlayan başarılı bir kart oyunudur.

Ölümsüz Taht için mücadele vereceğiniz Eternal oyununda hangi kahraman grubunu seçerseniz seçin zekanızı doğru hamleler yaparak kullandığınızda mutlaka sonuç alacaksınız. Grafik kalitesi açısından üst düzey video oyunlarının seviyesinde olan Eternal, sunduğu geniş kart seçenekleri ve buna bağlı olarak sonsuz bir olasılık dizini sunuyor. Sizin tek yapmanız gereken ise yaratıcılığınızı konuşturmak.

Eternal kart oyununu cazibeli kılan nokta ise oyun içi ödemelerin olmaması. Oyunda kazandıkça oyun modlarını, karakterleri ve bölümleri ücret ödemeden açabiliyorsunuz. Klasik kartlı savaş oyunlarında olduğu gibi Eternal oyununda da kartınızın savunma ve saldırı puanları belirleyici olacak ve planınızı da buna göre kurmalısınız.

Türkçe dil seçeneğinin de bulunduğu Eternal kart oyununda çok oyunculu modun yanı sıra gelişmiş taktik dehaya sahip yapay zekaya karşı da sıkı maçlar yapabilirsiniz. Eternal kart oyununu Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Dire Wolf Digital
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