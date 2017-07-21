Ölümsüz Taht'a ulaşmak için stratejinizi konuşturun.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Eternal Card Game mobil oyunu, strateji unsurlarının üst düzey video oyunlarına taş çıkaracak oyun grafikleriyle bezendiği sürükleyici bir kart oyunudur.

Taktik dehanızı ön plana çıkarabileceğiniz Eternal oyunu kullanıcılarına geniş bir kahraman ve kart yelpazesi sunuyor. Her kartın farklı özelliklere sahip olduğu kurgusal dünyada Ölümsüz Taht’ın sahibi olmak için amansız bir mücadele vermelisiniz. Grafik kaliteleri açısından övgüyü hak eden Eternal oyununda, klasik kart oyunlarında olduğu gibi destedeki kartların savunma ve defans puanları savaş kazanmada belirleyici oluyor.

Rastgele karıştırılan oyun destesinde sınırsız bir strateji olanağı da sizi bekliyor. Ancak bu taktik bolluğunda yaratıcılığınızı konuşturarak doğru hamleleri yapabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu Eternal kart oyununda bölümleri ve kahramanları açmak için de herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecek. Zira yalnızca savaş kazanarak birçok oyunda ücrete tabi olan modları açabiliyorsunuz.

İster çok oyunculu ister gelişmiş yapay zekaya karşı oynayın Eternal kart oyunundan keyif alacaksınız. Oldukça başarılı bir mobil oyun olan Eternal Card Game AppStore’da ücretsiz.