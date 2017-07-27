Facebook'ta bulunan bütün verileri kolayca dosyalamak ve saklamak ister misiniz?

ExtractFace, Facebook'taki verilleri dışa aktaran bir programdır.

Araştırmacılar ya da analistler için kimi zaman Facebook'un verilerinin yerel kopyaları gerekebiliyor. İnternet sitesinin arayüzü yerel verileri aktarmaya yönelik tasarlanmadığı için arayan kişi de bunu kolayca bulamıyor. Bu verilerin davalarda kanıt olarak kullanılması ya da gelişmiş çevrimdışı analizler yapabilmek vb. detaylı işlerde kullanılabilecek tüm bu verileri bulmak ise arayanın oldukça zamanını alabiliyor. ExtractFace de tam olarak bunun için tasarlanmış bir program.

Facebook'taki yerel verileri dışarı aktarmak için tasarlanan ExractFace, bunu neredeyse bir Mozilla eklentisi gibi yapıyor ve sadece bir sağ tıklama ile bütün işi halletmenizi sağlıyor. Bu sağ tıklama işlemini yaptıktan sonra verileri dışarı demenizle birlikte çalışmaya başlayan program, kısa süre sonra istediğiniz verileri sizin önünüze çıkarıyor ve istediğiniz gibi bu verileri düzenlemeniz ve saklamanız için yardımcı da oluyor. Böyle bir ihtiyacınız olur mu bilinmez; ancak veri aktarma programı arıyorsanız, kesinlikle denemelisiniz.