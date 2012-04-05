Face Off Max ile yüzünüzü programın içerisinde kayıtlı olan herhangi bir bedene yerleştirerek komik ve eğlenceli fotoğraflar oluşturabilir ve isterseniz bu fotoğrafları sevdiklerinizle paylaşarak eğlenceyi katlayabilirsiniz.

Programın içerisinde bulunan hazır şablonlar sayesinde kendinizi bir zombiye dönüştürebilir veya Megan Fox ile dans ederken bir fotoğrafa sahip olabilirsiniz. Programı kullanması son derece basittir ve gerekli adımları takip etmeniz yeterlidir. Bunun dışında tek ihtiyacınız olan şey biraz yaratıcılık.

Sürekli güncellenen hazır şablonlar dışında isterseniz sizlerde kendinize özel şablonlar yaratabilir ve koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Eminiz ki yarattığınız fotoğrafları Facebook üzerinden paylaştığınızda arkadaşlarınız gülme krizine girecekler.