Face Off Max3.8.4.8
Komik Fotoğraflar Oluşturma Uygulaması
Face Off Max ile yüzünüzü programın içerisinde kayıtlı olan herhangi bir bedene yerleştirerek komik ve eğlenceli fotoğraflar oluşturabilir ve isterseniz bu fotoğrafları sevdiklerinizle paylaşarak eğlenceyi katlayabilirsiniz.
Programın içerisinde bulunan hazır şablonlar sayesinde kendinizi bir zombiye dönüştürebilir veya Megan Fox ile dans ederken bir fotoğrafa sahip olabilirsiniz. Programı kullanması son derece basittir ve gerekli adımları takip etmeniz yeterlidir. Bunun dışında tek ihtiyacınız olan şey biraz yaratıcılık.
Sürekli güncellenen hazır şablonlar dışında isterseniz sizlerde kendinize özel şablonlar yaratabilir ve koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Eminiz ki yarattığınız fotoğrafları Facebook üzerinden paylaştığınızda arkadaşlarınız gülme krizine girecekler.
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Face Off Max 3.5.4.2 için xqwa dedi ki;
arkadaşlar ben indirdim set up'unu ama açmadım para gider mi ?
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Face Off Max 3.5.4.2 için ahmet dağcı dedi ki;
çok güzel bişey bunun yeni sürümüde varmı indi,ririm
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Face Off Max 3.5.0.2 için Uğur Can BULUT dedi ki;
Make Up Pilot programı da güzel tabii bir nevi renk için örneğin ben Iron Man duruyor elinden ışık fln yağmur altında kırmızı yerlerini gri şimşek fln ekliyorum güzel bir program Make Up Pilot, bunu daha denemedim deneyeceğim umarım güzeldir saçma bir şey değildir umarım saçmaysa belli eder zaten de işte bakıcaz :D
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Face Off Max 3.4.8.2 için enes baş dedi ki;
çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk komikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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5- Face Off Max 3.4.6.6 için freekiller dedi ki;
en iyi resim düzenleme programlarından biri basit ve iyiArtı Yönleri: çok Eksi Yönleri: ücretli olması
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- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 18 / 32,895
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Face Off Max
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