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Facebook 360 Derece Canlı Videoları Artık 4K!

Facebook'ta çekilebilen canlı yayın videoları uzun süredir kullanımdaydı ve 360 derecelik videolar çekmeye de imkan tanıyordu. Bu özellik, daha ileri bir seviyeye taşındı. Facebook üzerinden 360 derecelik 4K çözünürlüğe sahip canlı yayınlar da yapılabilecek. 

Bu yeni özellik kulağa hoş gelse de ne kadar gerekli olduğu tartışmaya oldukça açık. Çünkü hem 360 derecelik hem 4K çözünürlüklü videolar çekebilmek için çok özel ekipmanlara ihtiyaç duyulacak. Aynı zamanda bu videoları izleyebilmek için de oldukça güçlü bir internet bağlantısı gerekecek. 

Bu yenilik, en çok Gear VR gibi sanal gerçeklik gözlüklerine sahip olanları sevindirecek. Ayrıca Facebook ekibi, 360 derecelik 4K yayınlar hazırlayabilmek için Nokia'nın Ozo Orah 41 kamerasını, Garmin VIRB 360'ı ve Giroptic iO'yu kullanıcılarına tavsiye ediyor. 

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Yazar: - 26.07.2017

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