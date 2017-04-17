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Facebook 6 Aydır Sürdürdüğü 'Spam' Savaşını Zaferle Sürdürüyor

Facebook 6 Aydır Sürdürdüğü 'Spam' Savaşını Zaferle Sürdürüyor

Facebook sosyal medya platformuna, son derece koordine ve zeki bir şekilde yapılan "spam" girişimlerine karşı sürdürdüğü 6 aylık savaşın sonunda galip geldiğini açıkladı.

Facebook platform güvenlik biriminin yayınladığı bir raporda, sitede yapay olarak geçekleştirilen "beğeni" gönderme işlemlerinin geldiği ülkelerin belirlendiği ve bunlara karşı önlem alındığı da açıklandı. Blogda ifade edilen ve "spam" zanlısı olan ülkelerin başında, Bangladeş, Endonezya ve Suudi Arabistan'ın geldiği dikkati çekiyor. Rapora göre, yüzde 99 oranında spam beğeni almış gönderilerde bu önlemden sonra bu yoğunluğun yüzde 3'lere kadar gerilediği de belirtiliyor. Facebook bu tür önlemleri, aynı içeriğe sahip birden çok yayından kullanıcılara gelen spam mesajları ve şikâyetleri göz önüne alarak belli dönemlerde alıyordu. Hiçbir ticari kurumun ya da özel kullanıcının hesaplarında milyonlarca sahte beğeni toplayarak, bu sahte oranlara dayalı hareket etmesini istemeyen ve bunun özellikle ticari sayfalar için son derece yanıltıcı olabileceğini savunan Facebook, bu arındırma doğrultusunda, sadece Fransa'da 30 bin kadar sahte hesabı kapamış ve tekrar açılmamaları için de önlemler almıştı.

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Yazar: - 17.04.2017

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