Facebook Canlı Yayında Bu Sefer Bir Bebek Cinayeti Yayınlandı

Facebook canlı yayın özelliği hali hazırda birçok şiddet dolu olaylara tanıklık etmişken, yapılan yayınlar beraberinde birçok trajediyi de barındırıyor. Son yapılan Facebook Live yayını Tayland'da bir ebeveynin küçük kızını öldürdükten sonra intihar edişini sergiliyor.

Reuters Haber Ajansının verdiği bilgilere göre, bir adam 11 aylık kızının boynuna bir ip bağlayıp binadan aşağı atarak boğdu ve ardından intihar etti. Bu vahşet dolu olaydan geriye kalan iki video klip, Tayland Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın talebi üzerine sosyal ağ onları kaldırmadan önce 24 saat boyunca Facebook'ta çevrimiçi kaldılar. Videolar kaldırılıncaya kadar, 370.000'den fazla görüntü aldılar.

Saldırı, tecavüz, cinayet ya da intihar olsun, insanların şiddet eylemlerini sergilemek için Facebook Live'ı kullandıklarını görmek yavaş yavaş olağan hale geliyor. Bu durum insanlık için son derece endişe verici.

Öte yandan Facebook şiddeti algılama ve anında kaldırma mekanizmalarını iyileştirmeye çalışıyor, ancak Facebook Live alt yapısının haberlerde yansıyan amaçlarla önlemek için sanırım yapılması gereken çok şey var.

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