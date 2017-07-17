Facebook En Çok Hangi Emojinin Kullanıldığını Açıkladı

En popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kapsamında en çok kullanılan emojileri açıkladı. Ayrıca en çok emoji kullanan ülkelerin hangi emojiyi sevdiğini de paylaştı.

Sosyal medya üzerinden sohbet etme süresi arttıkça emoji kullanımı da yükselişe geçti. Pek çok duyguyu çevrimiçi sohbet sırasında karşı tarafa iletmemizi sağlayan emojileri çoğumuz aktif olarak kullanıyoruz.

Facebook'un hazırladığı rapora göre, Sadece Facebook’ta her gün 60 milyon emoji gönderiliyor. Messenger'da ise günlük emoji paylaşımı ortalama 5 milyar seviyesinde. Ayrıca en çok kullanılan emojilerin de açıklandığı raporda, ilk sırada LOL emojisi yer alıyor.

İşte Facebook'un en popüler emojileri:

En çok emoji kullanan ülkelerin, hangi emojiyi kullandıkları da paylaşıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye gösterilmemiş.

Messenger'in en popüler emojileri de paylaşıldı. İşte bölgelere göre en popüler Messenger emojileri:

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