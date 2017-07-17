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Facebook En Çok Hangi Emojinin Kullanıldığını Açıkladı

emoji

En popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü kapsamında en çok kullanılan emojileri açıkladı. Ayrıca en çok emoji kullanan ülkelerin hangi emojiyi sevdiğini de paylaştı.

Sosyal medya üzerinden sohbet etme süresi arttıkça emoji kullanımı da yükselişe geçti. Pek çok duyguyu çevrimiçi sohbet sırasında karşı tarafa iletmemizi sağlayan emojileri çoğumuz aktif olarak kullanıyoruz.

Facebook'un hazırladığı rapora göre, Sadece Facebook’ta her gün 60 milyon emoji gönderiliyor. Messenger'da ise günlük emoji paylaşımı ortalama 5 milyar seviyesinde. Ayrıca en çok kullanılan emojilerin de açıklandığı raporda, ilk sırada LOL emojisi yer alıyor.

İşte Facebook'un en popüler emojileri:

facebook

En çok emoji kullanan ülkelerin, hangi emojiyi kullandıkları da paylaşıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye gösterilmemiş.

facebook

Messenger'in en popüler emojileri de paylaşıldı. İşte bölgelere göre en popüler Messenger emojileri:

messenger

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 17.07.2017

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