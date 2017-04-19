Facebook F8 Konferansı Bize Ne Yenilikler Getirecek?

Facebook, F8 Konferansının ilk gününde geliştiriciler ve işletmeler için bazı yeni teknolojiler tanıttı. San Jose, California'da, McEnery Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe 5.000 kadar konuk katıldı.

Facebook'un kongre öncesi yaptığı "keynote" sunumunda duyurduğu yenilikler şunlar;

Facebook Spaces

Facebook Spaces özelliği ile Facebook 'da yayınladığınız içerikleri, arkadaşlarınızla Sanal Gerçeklik formatında paylaşıp, görüntüleyebiliyor ve 360 derece video ve fotoğraflarla yeni yerleri keşfe çıkabiliyorsunuz. Bu özellikleri kullanabilmek için bir sanal Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması olan Facebook Spaces, Oculus Rift için beta olarak beta olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Facebook Messenger Discover

Popüler sohbet ve anında mesajlaşma uygulaması Messenger'da kullanıcılar her hangi bir konuda kendilerine yardım edebilecek bir "bot" kullanmak istiyorlarsa, bundan böyle Discover (keşfet) sekmesini kullanabilecekler.

Facebook Chat Extentions

Botlarla ilgili yeni bir özellik olan Chat Extentions, birden fazla ikullanıcının aynı anda aynı işletmeyle konuşmasını sağlayacak. Chat Extentions (Sohbet Uzantıları), kullanıcıların botları grup konuşmasına dahil edebilmesine yarıyor.

Facebook Messenger Oyun Botları

Messenger'da artık oyun botları da olacak. Bu botlar sayesinde daha zengin bir oyun deneyimi yaşamak mümkün olabiliyor.

Facebook Messenger Akıllı Yanıtlar Botları

Küçük işletmelerin çalışma saatleri, aradığınız mağaza ve dükkanların adres ve iletişim bilgileri gibi, sıkça sorulan sorular kategorisine giren soruların cevaplarını bundan böyle Smart Replies (Akıllı Yanıtlar) botlarını kullanarak edinebileceğiz.

Facebook Camera Effects Platform

Facebook F8 konferansında duyurulan yeniliklerden biri olan Camera Effects Platform, aslında bir bütünün içinde iki üründen meydana geliyor. Frames Studio (Çerçeve Stüdyosu) ve AR Studio (Artırılmış Gerçeklik Stüdyosu) olarak adlandırılan bu iki üründen Frames Studio profil fotoğraflarında ya da Facebook Kamera uygulamasında kullanılabilecek fotoğrafların çerçevelerinin tasarlanmasına aracı olabiliyor. Bu uygulama küresel olarak kullanılabiliyor ve AR Studio (Artırılmış Gerçeklik Stüdyosu) fotoğraflar üzerinde maskeler, farklı efektler, süslemeler ve hareketli çerçeveler oluşturulmasını sağladığı gibi, Facebook Canlı yayın alt yapısıyla da bütünleşerek farklı bir yayın ortamı sunmaya yardımcı oluyor.

Facebook Places Graph

Dünya üzerinde 140 milyondan fazla gidilecek yer ve mekan hakkında ücretsiz bir bilgi kütüphanesi olan Places Graph, özelliği restoran, park, mağaza ve benzeri pek çok mekan hakkında bize detaylı enformasyon sağlıyor.

Facebook Identity

Facebook yeni bir API yapısıyla artık Facebook ve Messenger kimliklerini bir araya geliyor. Böylece özellikle reklam verenler tüketicilere her iki platformda da aynı anda ulaşabiliyor.

Bu arada Facebook F8 konferansında CEO Mark Zuckerberg'in açılış konuşmasından bir bölümü aşağıda izleyebilirsiniz.

Facebook f8 Konferasında Neler Duyurdu; Hepsi Burada!

Bu Yıl Facebook f8 Konferansında, Pek Çok Yenilik Tanıtılıyor