Facebook Fotoğraflarımızın Asıl Sahibi Kim?

“Bunları yüklerseniz, Facebook fotoğraflarınızın sahibi olacak!” Peki, oldu! Bu tarz paylaşımlara siz değerli okuyucularımızın iletilerine de düşüyor olduğunu tahmin ediyorum. Yine de sormadan da geçemeyeceğim, Facebook fotoğraflarınızın zaten sahibi değil mi?

Böyle söyleyince biraz ağır oldu, ama işin özü bu. Facebook kullanım şartnamesini eminim hiç birimiz okuyup da onaylamamışızdır. Onlarda zaten, "sen okuma uğraşma, güzel kafanı böyle şeylerle yorma" diye, o kadar uzun yapıyorlar ki o sözleşmeleri. "Facebook'a gönderdiğiniz tüm içerik ve bilgilerin sahibisiniz." şartıyla başladığımız yolda, bir süre sonra nasıl oluyor da fotoğraflarımızın hak sahibi Facebook oluyor biliyor musunuz?

Facebook fotoğraflarınıza, münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telif ücretsiz ve dünya çapında bir lisans tanımlar. Peki bunlar ne alama geliyor?

‘Telif ücretsiz dünya çapında bir lisans’ Facebook'un fotoğraflarınızı, bir kuruş ödemeden veya izninizi istemeksizin kullanabileceği anlamını taşıyor. ‘Devredilebilir ve alt lisanslanabilir’ Facebook'un lisansı başka bir tüzel kişiye devredebileceği ya da izniniz olmadan tekrar alt lisanslayabileceği anlamına geliyor. Son olarak, ‘münhasır olmayan’ yani fotoğrafınızı Facebook'a yüklemeniz onu başka sosyal medya hesaplarınızda paylaşamayacağınız anlamına gelmez. (Allah razı olsun!)

Böyle incelendiğinde Facebook’a verdiğimiz neredeyse sınırsız hak gözünüzü korkutsa da, sosyal medya mecralarında bu tarz sözleşmeleri imzalamak zorundayız. Eğer fotoğraflarınızın telif hakkı size ait olsun isterseniz, arkadaşlarınız paylaşımlarınızı görmek için size para ödemek zorunda kalır. Ne yalan söyleyeyim, kimse de bir fotoğraf için para falan ödemez, tek başımıza kalırız ana sayfamızda.

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