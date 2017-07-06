Facebook Görüntülü Grup Sohbet Uygulaması Deniyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kullanıcıları için yeni bir uygulama deniyor. Bu uygulamayla, görüntülü grup konuşmaları yapabileceksiniz.

The Verge teknoloji haberleri web sitesinin haberine göre, Facebook geçtiğimiz günlerde çalışanlarına Bonfire adında çoklu konuşma yapılabilen sohbet video uygulamasını göstermişti. Bu uygulama, hiç şüphesiz Skype'a rakip olarak gelecek.

Bonfire adıyla gelecek olan uygulama, "konferans görüşmesi" prensibiyle çalışacak. Aynı grupta bulunduğunuz insanlarla görüntülü konuşma imkanı verebilecek. Uygulama hakkında henüz detaylı bilgiye sahip değiliz. Konuşmaların kaç dakika olabileceği, gruplara kaç kişinin dahil olacağı, görüntülü görüşme dışında yazışma yapılıp yapılamayacağı gibi detaylar, uygulamanın başarısını da belirleyecek.

Facebook çalışanları da uygulama hakkında detay vermiyorlar. Yani şu an Facebook tarafından Bonfire adlı uygulaması bir sır gibi saklanıyor. Bu uygulamanın, Meerkat’ın kurucularının geliştirdiği ve son günlerde popüler olan Houseparty adlı uygulamaya da rakip olacağı konuşuluyor. Bakalım Facebook için geliştirilen Bonefire başarılı bir uygulama olabilecek mı?

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