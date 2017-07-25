Facebook, Kendi Akıllı Hoparlörü Üzerinde Çalışıyor

Amazon, Google, Microsoft ve Apple gibi şirketler kendi sanal asistanlarıyla desteklediği akıllı hoparlörlerini piyasaya sürerken; Facebook bu konuda kendini biraz eksik hissetmiş olacak ki, DigiTimes’da yer alan bir rapora göre sosyal medya devi 2018 yılında kendi akıllı hoparlörünü piyasaya sürmek istiyor.

Ancak Facebook, Google Home ya da HomePod gibi sade bir hoparlör üretmekten ziyade, biraz da Amazon’dan esinlenerek 15 inç dokunmatik ekrana sahip bir akıllı hoparlör piyasaya sürebilir. Amazon Echo Show’da bu tür bir zihniyele piyasa sürülmüştü.

Raporda yer alan detaylara göre, Facebook’un akıllı hoparlörünün üretimini Pegatron üstlenecek. Hoparlörlerin 2018’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi adına çalışmalar sürdürülüyor. Hatta, ürünün bir pilot modelinin üretimine Çin’de başlandığı belirtiliyor. Facebook’un yeni ürünüyle birlikte piyasanın öncüleri olan şirketlerle nasıl bir rekabete gireceği de merak konusu.

Raporun doğruluğu resmi olarak kanıtlanmadı. Facebook’un da böyle bir ürünle ilgili olup olmadığı bile tartışılabilir. Zira Samsung, kendi akıllı hoparlörü için çalışmalara başlamış ancak daha sonra bu planından vazgeçip üretim planlarını durdurmuştu.

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