Facebook Korsan Videoları Engellemek İçin Şirket Satın Aldı

Facebook, video konusunda önde gelen bir platform olmak için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Facebook, karşısındaki en büyük problem olan telif hakkı sorununu çözmek için Source3 isimli bir girişimi de satın aldı.

Bir süre önce internet üzerinde yayınlanan videoların haklarını korumak ve video oynatımı yapabilen sitelere, bu telif haklarının korunması konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulan ve bu konuda teknolojiler geliştiren Source3, Facebook ile anlaştıklarını doğruladı ve konu hakkında bir açıklama yaptı. Source3; "Bugün, herkese Facebook'la yolculuğumuza devam etmeye karar verdiğimizi bildirmek istiyoruz. IP, ticari marka ve telif hakkı uzmanlığımızı Facebook ekibine sunmaktan heyecan duyuyoruz ve her gün içerik, müzik, video ve diğer IP kullanan iki milyar insanın küresel topluluğuna hizmet etmelerine yardımcı olacağımızdan dolayı mutluyuz." dedi.

Bu satın almanın yanı sıra, Facebook'un kendi içerisinde telif hakkı konusunda geliştirmeler yaptığı da biliniyor. Rights Manager ismiyle başlattıkları program çerçevesinde videolar veya diğer içeriklerdeki telif haklarını araştıracak ve varsa bunları engelleyecek bir yazılım üzerinde çalışan şirket, Source3'nin tecrübesiyle birlikte konuyu bir adım daha ileriye götürebilecek.

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