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Facebook, Mini Bir Şehir Kurmaya Hazırlanıyor

Facebook, Mini Şehir Kurmaya Hazırlanıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarının daha rahat etmesi mini bir şehir kurmaya hazırlanıyor. 2 yıl içerisinde bitmesi planlanan proje Silikon Vadisi'nde inşa edilecek.

Neredeyse herkesin artık adını bildiği Mark Zuckerberg, mini bir şehir kurma kararı aldığını açıkladı. Silikon Vadisi'nde konuşlanmış olan merkez binaların etrafında olacak mini şehirde 500 konut bulunacak. Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 500 konutlu mini şehiri yapmalarındaki ilk amacın çalışanların rahatlığı olduğunu belirtti. 2 yıl içerisinde tamamlanacak olan mini şehir ile Facebook çalışanlarının işe gitmek için kaybettiği zaman ve para bu şekilde telafi edilecek. 

Yapılacak olan mini şehir sadece Facebook çalışanlarına sunulmayacak. İsteyen herkes bu konutlara sahip olabilecek. Ayrıca fiyat olarak da piyasanın altından verilecek. Mini şehirde sadece evler değil, ofisler ve çeşitli dükkanlar da bulunacak.

Zuckerberg'in yaptığı bu çalışma, gerçekten takdire değer. Proje sayesinde Facebook çalışanları daha etkili bir şekilde performans gösterebilecekler. Ayrıca konutların herkese satılıp ofis ve dükkanlar haline de getirilmesi, mini şehiri daha etkili kılacak.

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Yazar: - 10.07.2017

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