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Facebook Modüler Telefon Üretmenin Peşinde Olabilir

facebook modüler telefon mu üretecek

Eski modüler telefonlar ne güzeldi. Hani şu takılıp sökülebilen, parçalarını kendimizin değiştirebildiği modeller. Hani şu Google’ın vazgeçtiği Proje Ara’sı gibi. Benden duymuş olmayın ama sanırım Facebook, modüler telefon yapma peşinde.

Sızdırılan bilgilere göre ‘modüler bir elektromekanik cihaz’ patenti alan Facebook, her ne kadar patent taslağı telefon gibi görülmese de akıllı telefon üretmek istiyor.

facebook moduler cihaz patenti

Teorik olarak bir akıllı telefonun, hoparlörü, mikrofonu, GPS’i, dokunmatik ekranı veya hücresel modemi gibi modülleri takılıp çıkarılabilir. Lüks tüketim çılgınlığında alıştığımız, ‘bozulunca atıp yenisini alma’ politikası böylelikle tıpkı eskiden olduğu gibi daha ekonomik olup, cihazlarımızı daha uzun süreli kullanmamızı sağlayabilir.

Facebook’un teknolojiyi bu yönde ilerletmeye çalışma ihtimali bile bendenizi bir nebze olsun sevindirdi. Malum artık telefonlar çok pahalı!

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Yazar: - 21.07.2017

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