Facebook Modüler Telefon Üretmenin Peşinde Olabilir

Eski modüler telefonlar ne güzeldi. Hani şu takılıp sökülebilen, parçalarını kendimizin değiştirebildiği modeller. Hani şu Google’ın vazgeçtiği Proje Ara’sı gibi. Benden duymuş olmayın ama sanırım Facebook, modüler telefon yapma peşinde.

Sızdırılan bilgilere göre ‘modüler bir elektromekanik cihaz’ patenti alan Facebook, her ne kadar patent taslağı telefon gibi görülmese de akıllı telefon üretmek istiyor.

Teorik olarak bir akıllı telefonun, hoparlörü, mikrofonu, GPS’i, dokunmatik ekranı veya hücresel modemi gibi modülleri takılıp çıkarılabilir. Lüks tüketim çılgınlığında alıştığımız, ‘bozulunca atıp yenisini alma’ politikası böylelikle tıpkı eskiden olduğu gibi daha ekonomik olup, cihazlarımızı daha uzun süreli kullanmamızı sağlayabilir.

Facebook’un teknolojiyi bu yönde ilerletmeye çalışma ihtimali bile bendenizi bir nebze olsun sevindirdi. Malum artık telefonlar çok pahalı!