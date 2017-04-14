Facebook Sahte ve Kukla Hesaplara Artık Göz Açtırmayacak

Önde gelen sosyal medya platformu Facebook, taklit hesaplar oluşturmayı engellemek ve bunların takibini zorlaştırmak için teknik altyapısında bazı değişiklikler yapmak için kollarını sıvadı.

Facebook bu önlemleri, aynı içeriğe sahip birden çok yayından kullanıcılara gelen spam mesajları ve şikâyetleri göz önüne alarak belli dönemlerde alıyor. Bazı hesapların sürekli "spam" atıyor olması, platformda birbirini içerik olarak taklit eden, sahte veya klonlanmış birçok hesabın bulunduğu anlamına da geliyor.

Bu arındırma çalışması doğrultusunda Facebook, sadece Fransa'da 30 bin kadar sahte hesabı kapadı ve tekrar açılmamaları için de önlemler aldı.

Facebook konuyla ve yaptığı çalışmalarla ilgili olarak, resmi blog sayfasından kullanıcılarını da bilgilendirdi. Sosyal Medya platformu blogunda, "İnsanlar kendilerini Facebook'ta gerçek hayatta olduğu gibi temsil ettiklerinde oldukça sorumlu davranıyorlar. Oysa, sahte hesaplar bu düsturla hareket eden yapılar değil ve spam göndererek yayılma amacı güdüyorlar. Bu davranış biçimleriyle düzgün işleyen bir platform içinde kaos yaratıyor ve düzeni bozuyorlar" şeklinde bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın doğrultusunda Facebook, sahte hesapların ""like" avına çıkmalarına ve spam alışkanlıklarına bir dur demenin zamanının geldiğini de söyledi. Bu prensiple sahte ve kukla hesaplara karşı verilen mücadelenin derinleştirilerek devam edeceğine de işaret etti.

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