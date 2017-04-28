Facebook, Siyasi İradelerin Seçim Sonuçlarını Etkilediğini Açıkladı

Facebook, özellikle seçim propagandaları için hükümetlerin elinde oyuncak olduğunu itiraf etti. Facebook bu durumun seçim sonuçlarına da etki ettiğini kabul etti.

NTV'nin haberine göre, en son Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 binden fazla Facebook hesabı askıya alınmış. Facebook, bunun sebebini belirli bir görüşe platform yaratabilmek için, sosyal medyanın temiz kalmasını sağlamak olarak değerlendiriyor. Çünkü bu hesaplar, belli siyasi görüşlere bilgi akışını sağlamak amacıyla oluşturuluyorlar. Söz konusu hesaplar içerik yaymak ve yalan haberler oluşturmak gibi, birçok sosyal medya bileşenini bir araya getirilerek seçmenleri etkiliyorlar. Bu açıklamaların ışığında, Facebook ilk defa yazılı bir açıklama yaparak sosyal platformların hükümetlerce maniple edildiğini de kabul etti. Facebook açıklamasında; seçimler sırasında sosyal medyanın tek düşmanının "yalan haberlerden" ibaret olmadığının da altını çizdi. Facebook'a göre, farklı algılar yaratılabilmek adına siyasi odaklar oldukça gelişmiş teknikler kullanabiliyorlar.

Facebook yetkilileri, özellikle ABD ve Fransa'da yapılan son seçimlerde hem içeriden hem dışarıdan yoğun bir propaganda, yalan bilgilendirme ve gerçek olmayan istatistiklerle seçmenlere müdahale edildiğini açıkladı. Doğal olaarak tüm müdehalelerin seçim sonuçlarını etkilediğini de kabul etti.

Facebook'ta Oy Veriyorum Servisi Seçim Öncesi Hizmete Giriyor