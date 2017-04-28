?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaFacebook, Siyasi İradelerin Seçim Sonuçlarını Etkilediğini Açıkladı

Facebook, Siyasi İradelerin Seçim Sonuçlarını Etkilediğini Açıkladı

 facebook seçim itirafları

Facebook, özellikle seçim propagandaları için hükümetlerin elinde oyuncak olduğunu itiraf etti. Facebook bu durumun seçim sonuçlarına da etki ettiğini kabul etti.

NTV'nin haberine göre, en son Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 binden fazla Facebook hesabı askıya alınmış. Facebook, bunun sebebini belirli bir görüşe platform yaratabilmek için, sosyal medyanın temiz kalmasını sağlamak olarak değerlendiriyor. Çünkü bu hesaplar, belli siyasi görüşlere bilgi akışını sağlamak amacıyla oluşturuluyorlar. Söz konusu hesaplar içerik yaymak ve yalan haberler oluşturmak gibi, birçok sosyal medya bileşenini bir araya getirilerek seçmenleri etkiliyorlar. Bu açıklamaların ışığında, Facebook ilk defa yazılı bir açıklama yaparak sosyal platformların hükümetlerce maniple edildiğini de kabul etti. Facebook açıklamasında; seçimler sırasında sosyal medyanın tek düşmanının "yalan haberlerden" ibaret olmadığının da altını çizdi. Facebook'a göre, farklı algılar yaratılabilmek adına siyasi odaklar oldukça gelişmiş teknikler kullanabiliyorlar.

Facebook yetkilileri, özellikle ABD ve Fransa'da yapılan son seçimlerde hem içeriden hem dışarıdan yoğun bir propaganda, yalan bilgilendirme ve gerçek olmayan istatistiklerle seçmenlere müdahale edildiğini açıkladı. Doğal olaarak tüm müdehalelerin seçim sonuçlarını etkilediğini de kabul etti.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

Facebook'ta Oy Veriyorum Servisi Seçim Öncesi Hizmete Giriyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 28.04.2017

Facebook, Siyasi İradelerin Seçim Sonuçlarını Etkilediğini Açıkladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

ABD Hükümeti İnternete Saldırıyor ABD Hükümeti İnternete Saldırıyor İnternet üzerindeki verilerin güvenliği ve kullanımına dair bir tanım olan Ağ Tarafsızlığı, günümüzün en önemli konularından bir tanesi.…
Google ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru Oldu Google ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru OlduGeçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 100 milyon dolarlık e-posta hırsızlığı mağdurları arasında Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin… Prey İçin Konsol Demosu Çıktı Prey İçin Konsol Demosu ÇıktıArkane Studios tarafından geliştirilen yeni Prey oyunu, geçtiğimiz sene düzenlenen E3 fuarında sürpriz bir şekilde tanıtılmıştı. Yakında…
Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ