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Facebook TV İçin Geri Sayım Başladı

facebook tv

Dizilerinizi Facebook’ta izlemeye hazır olmanız için sizi daha önce uyarmıştık. Sosyal medya devi, Ağustos ayı ortasında bu özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

13 ila 34 yaş arasını hedef alarak, 17 ile 30 yaş aralığına odaklanacak olan Facebook TV’nin, daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi, henüz 2 bölümü yayınlanan bir aile dramı öyküsü olan Strangers ve Nicole Byer’in başrolde oynadığı komedi serisi Loosely Exactly Nicole dizilerini yayına getireceği söyleniyor. Başlangıçta kısa dizilere odaklanan Dünya’nın en çok kullanılan sosyal medyası, dizi sektöründeki rakiplerini korkutmaya başlamış olmalı.

2 milyar kullanıcısıyla, şimdiden büyük bir pazarı hedef alan Facebook TV, başta Netflix, YouTube ve Amazon gibi siteler için tehdit oluşturacağa benziyor. Sizin Facebook'un bu yeni piyasa hedefi hakkında yorumlarınız neler? Sizce Fcaebook dizileri tutacak mı?

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Yazar: - 27.07.2017

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