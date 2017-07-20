Facebook Ücretli Üyelik Sistemini Onayladı

Facebook, bir süredir ortada dolanan Facebook ücretli üyelik servisi ile ilgili söylentileri doğrulayarak bu söylentilere son verdi.

Daha önceki söylentilerde Facebook'un üyelerine alternatif bir üyelik hizmeti sunacağından bahsediliyordu. Bu söylentilere göre Facebook'a ödeme yaparak üyelik satın alan kullanıcılar Facebook'u reklamsız görüntüleyebileceklerdi.

Facebook'un idari kadrosunda yer alan isimlerden olan Campbell Brown yaptığı açıklamada Facebook'un resmi ücretli üyelik sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Facebook'un böyle bir çalışma içinde olmasının sebebi ise basın kuruluşlarından ve dijital yayıncılardan gelen talep olarak gösteriliyor.

Günümüzde birçok kullanıcı reklam engelleme yazılımları kullanarak ziyaret ettikleri, ücretsiz olarak hizmet veren internet sitelerinin tek gelir kaynağını etkisiz hale getiriyor. Sitelerde reklam gösteremeyen yayıncılar bu nedenle maliyetlerini karşılayamıyor ve sitelerini kapatmak zorunda kalıyor. Fakat Facebook'taki durum bundan biraz farklı. Buradaki mesele basın kuruluşlarının ve dijital yayıncıların Facebook üzerinde paylaşılan içeriklerinden gelir elde edememesi. Facebook doğal olarak reklam gelirlerini bu yayıncılara doğru bir şekilde dağıtamıyor.

Facebook'un ücretli üyelik sisteminin nasıl bir hizmet sunacağı, ücretlendirmenin nasıl olacağı hakkında detaylar paylaşılmadı. Fakat sisteminin testelrinin Ekim ayında başlayacağı bilgisi veriliyor.

Facebook Messenger Reklam Göstermeye Başlayacak