Facebook, Yeni Gelecek Teknolojileriyle Coşturacak

Facebook Geliştiriciler Konferansı F8 sahnesinde konuşan Regina Dugan, bilgisayarlarımızla iletişim kurmak için kullandığımız klavye ve ekranların miadının dolduğunun sinyallerini verdi. ‘Beyin-Bilgisayar Arayüzü’ projesinden bahseden Dugan, "Doğrudan beyninizden yazabilseydiniz ne olurdu?" sorusuyla beyinlerimizi yaktı geçti.

Google Gelişmiş Teknoloji ve Projeler Grubu eski Başkanı Regina Dugan, Nisan 2016’da Facebook’a katıldığından beri şirketin gizli donanım Ar-Ge bölümü ‘Building 8’ departmanın başında. Sunumunda Stanford Laboratuvarı'nda çekilmiş, dakikada beyinden sekiz kelimeyi doğrudan bilgisayara yazdırabilen bir kadının videosunu izleten Dugan, telefonun klavyesini kullanmadan arkadaşlarımıza mesaj yazabilmenin mümkün olacağını anlattı. Ekibinin bir kaç yıl içerisinde, dakikada yüz sözcük yazabilen bir ‘gerçek zamanlı sessiz konuşma sistemi’ oluşturabileceğini açıklayan Regina Dugan, "Akıllı telefonunuzla yazabileceğinizden beş kat daha hızlı yazacaksınız.” dedi.

Sunumu bununla da sınırlı kalmayan Dugan, insan cildiyle iletişim kurulabileceğini de açıkladı. Körler için tasarlanan Braille alfabesi gibi, ancak işletim sitemi ve sensörlerden oluşacak bir teknolojiyle, dil engeli olmadan iletişim kurmanın mümkün olabileceğine dikkat çeken Facebook yöneticisi, “Çince düşünebilir, İspanyolca hissedebilirsiniz.” dedi.

Mark Zuckerberg'de konuyla ilgili Facebook’ta, “Beyninizden, bugün telefonunuza yazabileceğinizden 5 kat daha hızlı bir şekilde yazmanız sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Sonunda da, bunu bir giyilebilir teknoloji haline getirmek istiyoruz. Basit bir evet/hayır ‘beyin tıklaması’ bile arttırılmış gerçeklik gibi şeylerin daha doğal olduğunu hissettirmeye yardımcı olacak.” paylaşımında bulundu.

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