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Facebook'ta Canlı Yayınlanan Cinayet Sırasında Neler Yaşandı?

Facebook'ta Canlı Yayınlanan Cinayet Zaman Çizelgesini Açıkladı

Facebook Canlı Yayınında Toplu Cinayet manşetiyle dün yayınladığımız haberin yankıları hala sosyal medyada yankılarken, bugün Facebook bir açıklama yaptı.

Facebook videoları seviyor, elbette videolar Facebook'a çok para getiriyor. Bundan dolayı Facebook, videoların viral olmasını tercih ediyor, çünkü bu sosyal platforma çok para kazandırıyor. Ancak Facebook, bu hırsına çok fena yenildi ve bir cinayet videosunun viral olmasını engelleyemedi. Bu olayın üzerine hemen bir özür yazısı yayınlayan Facebook bundan sonra nasıl davranacağını da açıkladı.

Facebook yönetimi, platform üzerinde canlı olsun olmasın yayınlanan tüm video içeriliklerini kontrol edebilmek için yapay zeka teknolojilerinden ve duyarlı kullanıcılardan destek alacaklarını söyledi. Önceki gün platformda yayınlanan cinayet videosu ile ilgili detaylı bir video zaman akış raporu da yayınlayan Facebook, " Bu korkunç olay serisinin bir sonucu olarak, insanların standartlarımızı ihlal eden videoları ve diğer materyalleri olabildiğince çabuk ve kolay bir şekilde raporlayabildiğinden emin olmak için raporlama akışlarımızı da onlarla paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yaşanan korkunç cinayet canlı yayınında bazı haber kuruluşlarının olayın zaman akışını yanlış tespit ettiğini de söyleyen Facebook, yayınlanan yanlış raporlara karşılık olarak, gerçek canlı yayın raporunu da yayınladı. Bu rapor aslında Facebook'un yukarıda da bahsettiği rapor akışlarına da bir örnek teşkil ediyor ve olay anında ne olduğunu ve ne zaman olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor.

Rapor şöyle:

11:09 Cinayet işlemek için havesli olduğuna dair ilk video video Fecbook'a rapor edilmedi

11:11 İkinci video saldırı anı videosu

11:22 Zanlı 5 dakika boyunca bir cinayet işlediğini itiraf ediyor

11:27 Canlı yayın kesiliyor, bu yayın kısa bir süre içinde rapor ediliyor

12:59 Ateş etme videosu rapor ediliyor

13:22 Zanlının hesabı kapatılıyor, videolar artık izlenemiyor

facebook cinayet

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Yazar: - 18.04.2017

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