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Facebook'ta Şimdi de Bir Toplu Cinayet Canlı Olarak Yayınlandı

Facebook'ta Şimdi de Bir Cinayet Canlı Olarak Yayınlandı

ABD'nin Cleveland kentinde yayınlanan bir cinayet canlı yayını, Facebook tarafından iki saat kadar sonra kaldırıldı. Canlı yayını yapan şahıs hala yakalanamadı.

Facebook'da yayınlanan canlı yayınlar artık gittikçe daha fazla şiddet içermeye başladı. Mart ayında sosyal medyanın en çok kullanıldığı platform olan Facebook'ta 15 yaşındaki kıza tecavüz eden 5-6 kişi, bu suçu Facebook üzerinden canlı olarak yayınlamışlardı. Bu kez bu korkunç olayın üzerinden çok geçmeden yeni bir canlı yayın Facebook kullanıcılarının kanını dondurdu.

Kimliği Steve Stephens olarak belirlenen 37 yaşındaki zanlı, yaptığı canlı yayında  Cleveland kenti sokaklarında aracıyla dolaşarak kurbanını ararken çektiği videoları da paylaştı. Yayınladığı bu videoları inceleyen polis, zanlının birkaç kişiyi öldürmüş olacağını da tahmin ediyor. 13 kişiyi öldürdüğünü ve 14'üncü kurbanını aradığını yazdığı bu iletilerin birinde zanlı, 74 yaşındaki kurbanı Robert Goodwin Sr., adlı şahısa yaklaşıp, kafasından vurarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bu iletinin altına 15 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden zanlı cesetleri terk edilmiş bir evde topladığını da itiraf ediyor. Ancak polisin raporuna göre, an itibarıyla sadece Robert Goodwin Sr., isimli şahsın cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Seri Katilllerin Yayın Aracı: Facebook

Zanlı Steve Stephens'ın iletilerin altında belirttiği cinayetlerine "paskalya gecesi cinayetleri" adını verdiği de net olarak kendisi tarafından Facebook 'ta paylaşılmış. Popüler web sitesi BuzzFeed olayın ardından resmi Twitter sayfasından bir ileti paylaşarak, bu canlı yayına izin vermediklerine dair bir bildiri de paylaştı.

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Yazar: - 17.04.2017

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