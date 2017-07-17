Facebook'tan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliyor!

Facebook, sanal gerçeklik teknolojisine adım atıyor. Şirketin çıkarmayı planladığı sanal gerçeklik gözlüğünün, PC veya mobil cihaz olmadan çalışabileceği de gelen iddialar arasında.

Bloomberg'in raporuna göre, Facebook'un sanal gerçeklik gözlüğü, Samsung Gear VR'ın tüm özelliklerini yapabilecek güçte olacak. Ancak Gear VR'a göre en büyük artısı, PC veya mobil cihaz olmaksızın tek başına çalışabilecek olması.

Facebook'un bu üründeki amacının, düşük fiyat ile güçlü bir sanal gerçeklik gözlüğü üretmek olduğu belirtiliyor. Facebook, eğlence için kullanılan gözlüğün pahalı olmasının gereksiz olduğunu da düşünüyor. Söylentiler kapsamında, cihaz 200 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Eğer Facebook bu ürünü piyasaya sürerse, Gear VR'a ve diğer sanal gerçeklik gözlüklerine büyük bir rakip olarak gelecek diye düşünüyorum.

Xiaomi şirketiyle Çin'de yapılan anlaşma çerçevesinde üretilecek cihaz, Çin haricinde diğer ülkelere Oculus adıyla gelecek. Çin içerisinde ise, Xiaomi'nin bir ürünü olarak lanse edilecek. Xiaomi tarafından üretilecek cihazda, Çin'li şirket kendi yazılımını kullanacak.

Facebook tarafından çıkarılacak VR gözlük, büyük bir ihtimalle yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak ve 2018'de satışa sunulacak.

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