Facebook'un Geliştirdiği Drone İlk Kez Başarıya Ulaştı

Facebook yıllardır üzerinde çalıştığı, lazer teknolojisini kullanarak havadan internet erişimi sağlayacak drone’lardan biri olan Aquila'yı geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştı. Ancak yapılan testlerde bazı kazalar geçiren Aquila, bir türlü istenilen seviyeye gelememişti. Güneş enerjisi ile çalışan ve internet sağlayıcısı görevi üstenecek drone nihayet başarıya ulaştı.

Facebook, başarısız olan uçuş denemelerinden öğrendiği derslerle aynı hataları tekrarlamak istemediğini nihayet gösterdi. Aquila'yı geliştiren ekip, yeni ekipmanlar ve yazılımlarla drone'u çok daha iyi hale getirdi. Uçakta artık veri toplamak için yüzlerce yeni sensör, değiştirilmiş otopilot yazılımı, yeni radyolar, pürüzsüz bir yüzey ve iniş yapmayı kolaylaştıracak yatay bir pervane var.

Yaptıkları testlerde başarılı bir şekilde uçuş ve iniş gerçekleştiren ekip, dünyada internet bağlantısı imkanı olmayan yerlere ulaşmak için artık hazır olduklarını söylüyor. Hatırlayacak olursanız Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'de yıllar önce benzer bir açıklama yapmıştı: “Tamamen güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracımız Aquila çok yakında gökyüzünden dünyanın internet ulaşmayan köşelerine medeniyeti taşıyacak”

Hep söylüyoruz, yineliyelim; dünyayı iyilik kurtaracak.

Facebook Drone'u Aquila, Lazerle Havadan 10Gbps İnternet Yayınlamaya Hazır