Facebook'un İnternet Sağlayan Helikopter Drone'u Testlere Başladı

Altyapının hasar gördüğü acil durumlarda ya da doğal afetlerde, iletişimin sağlanması hayati önem taşırken, günümüzde iletişim araçlarının çoğunluğu internet üzerinden çalışıyor. Yani internet altyapısının da çökmesi durumunda yaşanan afetin sonuçları daha da ağırlaşabilir. İşte Facebook bu gibi durumlarda bağlantıyı canlı tutmanın yollarını araştırırken, son girişimi olan internet bağlantısı sağlayan helikopter drone'unun testlerine başladı.

Yakın geçmişte Facebook, internet sağlayan drone fikrini birkaç kez denemişti. Şirket tarafından son yapılan duyuruda Facebook bu denemelere bir yenisini eklediğini açıkladı. Havadan internet bağlantısı sağlayan ve Tether-tenna adı verilen helikopter drone'unun testlerine başladığını duyuran Facebook’un bu girişiminin diğerlerinden farkı ise helikopter drone'un aylarca havada kalabilmesi.

Facebook tarafından açıklamaya göre Tether-tenna drone'u altyapının zarar gördüğü ancak fiber hatların hala aktif olduğu ortamlarda internet bağlantısı sağlayabilecek. Böyle durumlarda helikopter drone fiber hatlarına bağlanarak havadan sinyal dağıtımı gerçekleştirebilecek. Diğer bir deyişle helikopter drone, acil durumların yaşandığı bölgelerde metrelerce yüksekten uçarak bir wi-fi kulesi gibi çalışacak.

Facebook’un Tether-tenna helikopter drone'unu yakın zamanda çalışırken görmek uzak bir ihtimal zira şirketin açıklamasına göre helikopter henüz geliştirme aşamasının başlarında ve kullanıma sunulması biraz zaman alabilir.

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