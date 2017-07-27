Facebook'un Son Çeyrekteki Cirosu 9,2 Milyar Dolar

Dünya’nın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook, geçtiğimiz ay bir rekora imza atarak 2 milyar kullanıcıya ulaşmıştı. Sosyal medya devinin en son kazanç raporunda, geçen yıl bu zamana oranla yüzde 47'lik bir artışla 9.32 milyar dolar ciro ile daha da karlı bir çeyrek kaydettiği ortaya çıktı.

Günde ortalama 1,32 milyar kişinin kullandığı Facebook, geçtiğimiz 1 sene içerisinde yüzde 17'lik bir büyümeye imza attı. Sahip olduğu diğer sosyal medya uygulamalarının da hızla büyüdüğü bu yılda Instagram, 700 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken Messenger, aylık kullanıcı sayısını 1.2 milyara yükseltti. Whatsapp ise, günlük 1 milyar aktif kullanıcısıyla adeta göz dolduruyor. Verilere göre, Instagram’ın hala yeni sayılabilecek ‘Hikayeler’ özelliği bile yaklaşık 250 milyon aylık kullanıcıya sahip.

Tüm bu sayılar Facebook'un diğer bölümlerinin, reklam gelirinin ilerlemesinde büyük bir itici güç olacağını kanıtlamaya yetiyor. Şirket COO’su Sheryl Sandberg örnek olarak, Instagram'da şu anda 15 milyar ticari profilin bulunduğundan ve bu şirketlerden birçoğunun Hikayeler’de de nasıl reklam gösterdiğinden bahsetti.

Şirketin hisse başına karı 1 sene içerisinde 0,78 dolardan 1,32 dolara yükseldiğini ortaya koyan verilerin açıklanmasının hemen ardından, Facebook hisseleri New York borsasında yüzde 4,4 değer kazandı.