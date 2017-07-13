Reflekslerinizin ne kadar sağlam olduğunu gösterin.

Fall Down, Android telefonumda oynadığım en zor top oyunu. Ekranın yan noktalarına dokunarak son hız düşen topu kontrol altında tutmaya çalışırken dinamik yapıda engeller puan almamızı zorlaştırıyor. Çift haneli puan elde etmek bir hayli zor.

Daha çok telefonda oynanmak üzere tasarlandığını düşündüğüm top düşürme oyununda sonsuz ve seviye modu seçeneği var. Sonsuz modda top kontrolünü sağlamak çok hızlı olmayı gerektirirken, diğer modda sabırlı olmak gerekiyor. Seviye modunda toplamda 50 bölüm oynuyoruz.

Oyunda puan toplamak başta da belirttiğim üzere çok zor. Ekranın köşelerine dokunmadığımız vakit veya en ufak dalgınlığımızda top hızla aşağı düşüyor. Engel sayısı çok olduğundan saniye geçmeden oyuna veda ediyoruz. Engellerin hareketli olması ve her seferinde farklı bir engelin çıkması oyunun zorluk düzeyini üst noktaya çıkarıyor.